Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 2026 14:08
833
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
955
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 577
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 651
Все сделки с недвижимостью в России могут стать безналичными
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который сделает обязательной безналичную оплату всех операций с недвижимостью для физлиц и компаний. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Инициатива появилась после резонансного дела певицы Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников при продаже московской квартиры в 2024 году. Как пояснил Аксаков, предложение внести соответствующие поправки в законодательство поступило от партии «Справедливая Россия».

«Сделки с недвижимостью должны проходить исключительно в безналичном порядке. Это повысит защиту граждан — на практике большинство злоупотреблений связано именно с наличными расчетами», — отметил депутат.

По его словам, законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. В случае принятия нововведение может начать действовать со второй половины 2026 года.

Напомним, летом 2024 года Лариса Долина сообщила, что мошенники склонили ее к продаже квартиры в центре Москвы и завладели вырученными средствами. Певица оспорила сделку, и спор дошел до Верховного суда. История получила широкую огласку, а термин «схема Долиной» стал обозначать новые виды махинаций на рынке недвижимости.

В ГД уже внесли законопроект для защиты от «эффекта Долиной».