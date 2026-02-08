Все сделки с недвижимостью в России могут стать безналичными

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который сделает обязательной безналичную оплату всех операций с недвижимостью для физлиц и компаний. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Инициатива появилась после резонансного дела певицы Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников при продаже московской квартиры в 2024 году. Как пояснил Аксаков, предложение внести соответствующие поправки в законодательство поступило от партии «Справедливая Россия».
«Сделки с недвижимостью должны проходить исключительно в безналичном порядке. Это повысит защиту граждан — на практике большинство злоупотреблений связано именно с наличными расчетами», — отметил депутат.
По его словам, законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. В случае принятия нововведение может начать действовать со второй половины 2026 года.
Напомним, летом 2024 года Лариса Долина сообщила, что мошенники склонили ее к продаже квартиры в центре Москвы и завладели вырученными средствами. Певица оспорила сделку, и спор дошел до Верховного суда. История получила широкую огласку, а термин «схема Долиной» стал обозначать новые виды махинаций на рынке недвижимости.
В ГД уже внесли законопроект для защиты от «эффекта Долиной».