В России предложили праздновать 14 февраля, как «День плюшевой игрушки»

«Мы вполне можем оставить 14 февраля как повод для признаний и проявлений симпатии, но переформатировать его содержание, — пояснила депутат. — Например, назвать „Днем любви“ или даже „Днем плюшевой игрушки“ — чтобы через образ мягкого мишки передать ощущение нежности и доброты». Буцкая напомнила, что в России уже существует свой праздник любви — 8 июля, День семьи, любви и верности, посвященный святым Петру и Февронии. В этот день традиционно чествуют пары, отмечающие юбилеи совместной жизни, многодетные семьи и молодоженов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила изменить формат празднования 14 февраля в России. По ее мнению, дату можно сохранить, но сместить акценты — отказавшись от упоминания католического святого с «неоднозначной историей» в пользу более нейтральных концепций, написали в ТАСС.

«Мы вполне можем оставить 14 февраля как повод для признаний и проявлений симпатии, но переформатировать его содержание, — пояснила депутат. — Например, назвать „Днем любви“ или даже „Днем плюшевой игрушки“ — чтобы через образ мягкого мишки передать ощущение нежности и доброты».

Буцкая напомнила, что в России уже существует свой праздник любви — 8 июля, День семьи, любви и верности, посвященный святым Петру и Февронии. В этот день традиционно чествуют пары, отмечающие юбилеи совместной жизни, многодетные семьи и молодоженов.

Как написали в ТАСС, несмотря на популярность 14 февраля в 1990—2000-е годы, интерес к празднику в России постепенно снижается. Если в начале нулевых о нем вспоминал каждый второй россиянин, то по данным опросов 2025 года — лишь трое из десяти. Одной из причин называют отсутствие историко-культурных корней праздника в отечественной традиции.