Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
7 часов назад
400
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
925
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
982
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 609
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В России предложили праздновать 14 февраля, как «День плюшевой игрушки»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила изменить формат празднования 14 февраля в России. По ее мнению, дату можно сохранить, но сместить акценты — отказавшись от упоминания католического святого с «неоднозначной историей» в пользу более нейтральных концепций, написали в ТАСС.

«Мы вполне можем оставить 14 февраля как повод для признаний и проявлений симпатии, но переформатировать его содержание, — пояснила депутат. — Например, назвать „Днем любви“ или даже „Днем плюшевой игрушки“ — чтобы через образ мягкого мишки передать ощущение нежности и доброты».

Буцкая напомнила, что в России уже существует свой праздник любви — 8 июля, День семьи, любви и верности, посвященный святым Петру и Февронии. В этот день традиционно чествуют пары, отмечающие юбилеи совместной жизни, многодетные семьи и молодоженов.

Как написали в ТАСС, несмотря на популярность 14 февраля в 1990—2000-е годы, интерес к празднику в России постепенно снижается. Если в начале нулевых о нем вспоминал каждый второй россиянин, то по данным опросов 2025 года — лишь трое из десяти. Одной из причин называют отсутствие историко-культурных корней праздника в отечественной традиции.