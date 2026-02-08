Рязань
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
По делу о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева задержан исполнитель
Сообщается, что в Москве задержан 65-летний Виктор Васин — по версии следствия, он оказывал содействие в подготовке преступления. Еще одна гражданка России, 53-летняя Зинаида Серебрицкая, успела покинуть территорию страны и в настоящее время находится на Украине. Отдельно спецслужба сообщила о задержании непосредственного исполнителя. 64-летний Любомир Корба был обнаружен в Дубае при содействии правоохранительных органов ОАЭ и экстрадирован в Россию.

Следствие по делу о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева вышло на конкретных лиц. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Сообщается, что в Москве задержан 65-летний Виктор Васин — по версии следствия, он оказывал содействие в подготовке преступления. Еще одна гражданка России, 53-летняя Зинаида Серебрицкая, успела покинуть территорию страны и в настоящее время находится на Украине.

Отдельно спецслужба сообщила о задержании непосредственного исполнителя. 64-летний Любомир Корба был обнаружен в Дубае при содействии правоохранительных органов ОАЭ и экстрадирован в Россию.

Со ссылкой на СК в агенстве также сообщили, что на месте покушения был найден пистолет Макарова с глушителем.

По данным ФСБ, все трое являются гражданами Российской Федерации. Работа по установлению и розыску заказчиков и организаторов покушения продолжается. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом России по факту покушения на убийство, передали в ТАСС.

Напомним, в Москве произошло покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В него несколько раз выстрелили в жилом доме.

Фото — скриншот видео, ЦОС ФСБ России/ТАСС.