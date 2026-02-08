По делу о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева задержан исполнитель

Следствие по делу о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева вышло на конкретных лиц. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Сообщается, что в Москве задержан 65-летний Виктор Васин — по версии следствия, он оказывал содействие в подготовке преступления. Еще одна гражданка России, 53-летняя Зинаида Серебрицкая, успела покинуть территорию страны и в настоящее время находится на Украине.
Отдельно спецслужба сообщила о задержании непосредственного исполнителя. 64-летний Любомир Корба был обнаружен в Дубае при содействии правоохранительных органов ОАЭ и экстрадирован в Россию.
Со ссылкой на СК в агенстве также сообщили, что на месте покушения был найден пистолет Макарова с глушителем.
По данным ФСБ, все трое являются гражданами Российской Федерации. Работа по установлению и розыску заказчиков и организаторов покушения продолжается. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом России по факту покушения на убийство, передали в ТАСС.
Напомним, в Москве произошло покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В него несколько раз выстрелили в жилом доме.
Фото — скриншот видео, ЦОС ФСБ России/ТАСС.