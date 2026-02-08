Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 9 февраля
Сообщается, что в понедельник, 9 февраля будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до −20…−15°С, днем будет до −14…−9°С.
Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 9 февраля. Его разметили на сайте рязанского ГУ МЧС.
