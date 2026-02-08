Губернатор Рязанской области поздравил ученых региона с Днем российской науки

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил научное сообщество региона с Днем российской науки. Пост появился у него в соцсетях.
В своем обращении глава региона отметил вклад учёных, инженеров и исследователей в развитие технологий и улучшение качества жизни.
«Благодаря им появляются новые решения и идеи, которые меняют нашу жизнь к лучшему», — подчеркнул Малков.
Он напомнил, что в Рязанской области действуют сильные научные школы, работают талантливые преподаватели и молодые исследователи. Университеты, научно-исследовательские институты и высокотехнологичные предприятия региона решают задачи, имеющие значение как для области, так и для всей страны.
«Мы и дальше будем создавать условия для проведения исследований и внедрения разработок в реальное производство», — заверил губернатор.
Павел Малков поблагодарил всех, кто посвятил себя науке, за труд, любознательность и веру в прогресс, а также пожелал ученым новых открытий, смелых идей и уверенности в своих силах.