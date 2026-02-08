Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Итоги года
Публикации
Новое
ИТОГИ ГОДА 2025
Фрагмент керамики с Введенского раскопа подтвердил связи Рязани с Ираном в домонгольскую эпоху
Рязанский исторический музей сообщил о значимой археологической находке, сделанной на территории кремля. Небольшой черепок керамики, обнаруженный во время работ Переяславль-Рязанской экспедиции на Введенском раскопе, стал вещественным подтверждением торговых связей средневекового Переяславля Рязанского с Ираном.

Размер фрагмента не превышает нескольких сантиметров, но его особенности позволяют точно определить происхождение. Сосуд был изготовлен из кашина — материала на основе кварцевого песка, обожженного при температуре до 1200 °C. Поверхность покрыта белой глазурью и украшена росписью люстром: специальным составом из окислов меди и серебра, который после второго, низкотемпературного обжига без доступа воздуха создает характерный металлический блеск.

Стиль росписи — лаконичный, с беглыми штрихами и упрощенными деталями — характерен для иранских мастерских конца XII — начала XIII веков. Это позволяет отнести находку к домонгольскому периоду истории Рязанского княжества.

Ранее подобная керамика на территории региона встречалась лишь дважды: три фрагмента кувшина были найдены в 1975 году на раскопках Старой Рязани, а в 1988 году у вала кремля обнаружили мелкий осколок сосуда из слоя первой половины XIII века.

Хотя новый фрагмент попал в археологический слой конца XIV — начала XV веков, ученые не сомневаются в его более ранней датировке. Открытый тип памятника и аналогии с другими находками подтверждают: предмет попал на территорию кремля значительно раньше, ещё до нашествия Батыя.

Фото — Рязанский исторический музей.