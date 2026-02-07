Мошенники убедили рязанца оформить кредит и перевести им миллион рублей
В январе злоумышленники позвонили мужчине и сообщили о поступлении налогового уведомления, которое необходимо было подтвердить кодом из СМС. Далее с потерпевшим связались лжесотрудники правоохранительных органов. Они заявили о взломе личных данных, их утечке, а также о попытке кражи денег со счетов и финансирования террористической деятельности. Рязанец по указаниям мошенников оформил кредит и перевел на «безопасный счет» более одного миллиона рублей.
Мошенники убедили рязанца оформить кредит и перевести им миллион рублей. Соответствующую информацию передала 7 февраля пресс-служба облпрокуратуры.
В январе злоумышленники позвонили мужчине и сообщили о поступлении налогового уведомления, которое необходимо было подтвердить кодом из СМС.
Далее с потерпевшим связались лжесотрудники правоохранительных органов. Они заявили о взломе личных данных, их утечке, а также о попытке кражи денег со счетов и финансирования террористической деятельности.
Рязанец по указаниям мошенников оформил кредит и перевел на «безопасный счет» более одного миллиона рублей.