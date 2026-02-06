ВС РФ нанесли пять групповых ударов по Украине
За неделю ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины. В результате поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.
