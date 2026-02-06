Врач объяснила, как защититься от мороза и распознать переохлаждение

В ближайшие дни в центральной России ожидаются сильные морозы, в Рязани температура держится на отметке -27°C. Об опасности переохлаждения и способах защиты рассказала врач ИНВИТРО Елена Киселева, сообщает пресс-служба компании.

Переохлаждение наступает, когда температура тела падает ниже 35 °C, организм теряет тепло через кожу и дыхательные пути.

Симптомы зависят от степени: легкая — дрожь, бледность; средняя — сонливость, замедление пульса; тяжелая — потеря сознания, угроза остановки сердца. Для защиты важно носить теплую многослойную одежду, закрывать голову и выбирать обувь с толстой подошвой.

При переохлаждении пострадавшего следует перенести в теплое место, укутать и обеспечить покой, при необходимости обратиться за медицинской помощью.