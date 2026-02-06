Рязань
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
45 минут назад
113
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
832
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 395
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 517
Ведомости: Госдума написала закон об ответственности за инциденты с роботами
По словам независимого аналитика Алексея Бойко, принятие данного закона может оказать значительное влияние на развитие роботизации в стране. В зависимости от деталей законопроекта, он может как ускорить прогресс в этой области, так и создать условия, при которых работа станет менее привлекательной для некоторых участников рынка.