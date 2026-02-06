Ведомости: Госдума написала закон об ответственности за инциденты с роботами

Госдума России разработала законопроект, который призван установить юридическую ответственность человека за инциденты, связанные с робототехническими системами и БПЛА. Об этом сообщают «Ведомости». Отмечается, что первый шаг к законодательному регулированию рынка робототехники в стране, который должен закрепить требования и обязанности всех участников этой сферы. Автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов, сообщил, что документ вынесут на общественное обсуждение до конца февраля. После этого законопроект «О робототехнике и автономной беспилотной системе в РФ» представят на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

По словам независимого аналитика Алексея Бойко, принятие данного закона может оказать значительное влияние на развитие роботизации в стране. В зависимости от деталей законопроекта, он может как ускорить прогресс в этой области, так и создать условия, при которых работа станет менее привлекательной для некоторых участников рынка.