В Югре подростки впервые попробовали наркотики и насмерть замерзли в лесу
В Югре 15-летний школьник и его сверстница, впервые попробовавшие запрещенные вещества из закладки, погибли от переохлаждения в лесу. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».
Подростки ушли в лес на поиски закладок, однако после употребления наркотиков впали в неадекватное состояние и потерялись. В регионе в это время температура воздуха опустилась до -20 градусов.
Спасательные службы нашли тела подростков замерзшими в разных частях леса.
Фото: Плохие новости.