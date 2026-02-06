В воскресенье в Рязани ограничат движение по нескольким улицам
С 08:00 до 18:00 8 февраля рабочие будут вывозить снег с улицы Радищева. В этот период времени на всем протяжении улицы, от Право-Лыбедской до Есенина, будут введены временные ограничения дорожного движения. Водителей просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.
