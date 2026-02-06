В рязанском селе поселились ушастые совы
Птицы поселились в селе Ленино Александро-Невского округа. По словам местных жителей, совы живут в селе на протяжении уже нескольких лет. «Что привлекает ночных птиц в населенный пункт, непонятно», — отметили в посте.
В рязанском селе поселились ушастые совы. Об этом сообщает ИД «Пресса».
