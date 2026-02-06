В рязанском селе нет воды третьи сутки, ее обещали вернуть к вечеру

Житель Подвязья рассказал, что он и его соседи не могут помыться, постирать вещи, приготовить еду и смыть туалет уже третьи сутки. Для этих целей рязанцы топят снег. «В первый день приехали, устранили прорыв, но воду не дали, якобы она перемерзла, сказали ждать до весны», — написал мужчина. В Рязанском округе на комментарий ответили, что надеются, в пятницу 6 февраля удастся окончательно решить проблему и восстановить водоснабжение. Власти заявили, что 4 февраля специалисты Рязанского водоканала устранили аварию на сельской улице Новоселов и заменили насос на скважине.

В рязанском селе Подвязье нет воды третьи сутки, ее обещали вернуть к вечеру 6 февраля. Жалоба и ответ на нее от Рязанского округа опубликованы в соцсетях.

Житель Подвязья рассказал, что он и его соседи не могут помыться, постирать вещи, приготовить еду и смыть туалет уже третьи сутки. Для этих целей рязанцы топят снег.

«В первый день приехали, устранили прорыв, но воду не дали, якобы она перемерзла, сказали ждать до весны», — написал мужчина.

В Рязанском округе на комментарий ответили, что надеются, в пятницу 6 февраля удастся окончательно решить проблему и восстановить водоснабжение.

Власти заявили, что 4 февраля специалисты Рязанского водоканала устранили аварию на сельской улице Новоселов и заменили насос на скважине.

«Однако 5 февраля снова начались перебои с водой. Вчера коммунальная служба выявила новую неисправность — сейчас бригада меняет аварийную задвижку. Работы обещают завершить к вечеру», — написали в округе.

Кроме того, рязанцев призвали обращаться по телефону дежурно-диспетчерской службы 28-62-05, если нужна вода.

«Мы оперативно организуем подвоз питьевой воды», — заверили в комментарии.