Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-11°
Сбт, 07
-7°
Вск, 08
-7°
ЦБ USD 76.55 -0.36 06/02
ЦБ EUR 90.29 -0.82 06/02
Нал. USD 76.66 / 76.90 06/02 14:25
Нал. EUR 91.40 / 91.90 06/02 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
45 минут назад
111
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
832
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 395
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 517
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области с начала года из-за взрыва петард пострадали два ребенка
В Рязанской области с начала 2026 года в травматологические пункты обратились десятки граждан. Об этом рассказали в региональном минздраве. В указанный период при катании с горок пострадали 33 человека, из которых шестеро — дети. В результате катания на тюбингах травмы получили 58 человек, среди которых 44 ребенка. Три человека пострадали от взрыва петарды, двое из них — дети. Наиболее распространенные травмы, с которыми пациенты обращались за медицинской помощью, включают переломы лодыжек, переломы лучевой кости, ушибы грудной клетки и растяжения связок голеностопного сустава. В настоящее время состояние всех пострадавших удовлетворительное.

В Рязанской области с начала 2026 года в травматологические пункты обратились десятки граждан. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Отмечается, что чаще всего рязанцы получали травмы во время катания с горок и использования тюбинга, также зафиксировано несколько случаев травм из-за взрывов петард. Среди пострадавших есть и дети.

В указанный период при катании с горок пострадали 33 человека, из которых шестеро — дети. В результате катания на тюбингах травмы получили 58 человек, среди которых 44 ребенка. Три человека пострадали от взрыва петард, двое из них — дети.

Наиболее распространенные травмы, с которыми пациенты обращались за медицинской помощью, включают переломы лодыжек, переломы лучевой кости, ушибы грудной клетки и растяжения связок голеностопного сустава. В настоящее время состояние всех пострадавших удовлетворительное.