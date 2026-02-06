В Рязанской области с начала года из-за взрыва петард пострадали два ребенка

В Рязанской области с начала 2026 года в травматологические пункты обратились десятки граждан. Об этом рассказали в региональном минздраве. В указанный период при катании с горок пострадали 33 человека, из которых шестеро — дети. В результате катания на тюбингах травмы получили 58 человек, среди которых 44 ребенка. Три человека пострадали от взрыва петарды, двое из них — дети. Наиболее распространенные травмы, с которыми пациенты обращались за медицинской помощью, включают переломы лодыжек, переломы лучевой кости, ушибы грудной клетки и растяжения связок голеностопного сустава. В настоящее время состояние всех пострадавших удовлетворительное.

