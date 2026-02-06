В Рязанской области ребенок провалился под лед в 2026 году
В региональном минздраве рассказали о провалившихся под лед в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
С начала 2026 года в Рязанской области зафиксировали один случай попадания под лед ребенка.
Ранее стало известно о троих пострадавших из-за взрыва петард.