В Рязанской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности
По данным метеорологов, на территории области сохранится аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Период предупреждения действует до 00:00 7 февраля. Помимо морозов, дополнительную угрозу представляет гололедица. Период предупреждения по этому явлению действует до 11:00 8 февраля.
