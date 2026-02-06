В Рязани женщину оштрафовали за ложное сообщение о террористическом акте

В Рязани суд вынес приговор женщине, уроженке Мариуполя 1975 года рождения, за ложное сообщение о террористическом акте. Она позвонила и сообщила, что готовится теракт против одного из объектов Министерства обороны России. Это сообщение могло дестабилизировать работу властей. Сотрудники ФСБ быстро нашли и задержали женщину. В результате следствия было возбуждено уголовное дело, и суд назначил ей штраф в размере 950 тысяч рублей.

