Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-11°
Сбт, 07
-7°
Вск, 08
-7°
ЦБ USD 76.55 -0.36 06/02
ЦБ EUR 90.29 -0.82 06/02
Нал. USD 76.66 / 76.90 06/02 14:25
Нал. EUR 91.40 / 91.90 06/02 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
44 минуты назад
111
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
832
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 395
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 517
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани женщину оштрафовали за ложное сообщение о террористическом акте
В Рязани суд вынес приговор женщине, уроженке Мариуполя 1975 года рождения, за ложное сообщение о террористическом акте. Она позвонила и сообщила, что готовится теракт против одного из объектов Министерства обороны России. Это сообщение могло дестабилизировать работу властей. Сотрудники ФСБ быстро нашли и задержали женщину. В результате следствия было возбуждено уголовное дело, и суд назначил ей штраф в размере 950 тысяч рублей.

В Рязани Советский районный суд вынес приговор женщине, уроженке Мариуполя 1975 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Она позвонила и анонимно сообщила о готовящемся теракте против одного из объектов Минобороны России. Информация была ложной. Отмечается, что сообщение могло дестабилизировать работу властей.

Сотрудники ФСБ быстро нашли и задержали женщину. В результате следствия было возбуждено уголовное дело (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), и суд назначил ей штраф в размере 950 тысяч рублей.