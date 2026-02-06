Рязань
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рязани впервые в России провели замену клапана аорты пациентке с патологией
Врачи Рязанского кардиодиспансера провели уникальную операцию, заменив аортальный клапан женщине с редкой патологией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Отмечается, что это первая такая операция в России. У пациентки была необычная форма аорты с четырьмя изгибами.

Специалисты, под руководством Сергея Бирюкова и Тимура Имаева, успешно имплантировали новый клапан, используя современный метод, который требует минимального вмешательства. Операция прошла успешно, и клапан сразу начал работать.

На данным момент пациентка чувствует себя хорошо и вскоре будет выписана из больницы.

Врачи отметили, что подобные операции обычно требуют открытого вмешательства, но в этом случае было решено использовать менее травматичный подход.

Фото: Минздрав Рязанской области.