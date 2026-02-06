В Рязани впервые в России провели замену клапана аорты пациентке с патологией

Врачи Рязанского кардиодиспансера провели уникальную операцию, заменив аортальный клапан женщине с редкой патологией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Отмечается, что это первая такая операция в России. У пациентки была необычная форма аорты с четырьмя изгибами.
Специалисты, под руководством Сергея Бирюкова и Тимура Имаева, успешно имплантировали новый клапан, используя современный метод, который требует минимального вмешательства. Операция прошла успешно, и клапан сразу начал работать.
На данным момент пациентка чувствует себя хорошо и вскоре будет выписана из больницы.
Врачи отметили, что подобные операции обычно требуют открытого вмешательства, но в этом случае было решено использовать менее травматичный подход.
Фото: Минздрав Рязанской области.