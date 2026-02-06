В Рязани восстановили движение троллейбусов по прежним маршрутам
Отмечается, что рабочие убрали наледь с проезжей части после ремонтных работ. Поэтому с 6 февраля троллейбусы маршрутов №№ 3 и 9 снова следуют по улице Островского. Напомним, ограничения действовали с 4 февраля после прорыва на улице Островского.
