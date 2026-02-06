В Рязани произошло массовое ДТП
ДТП случилось в пятницу, 6 февраля, в Канищеве. По словам очевидцев, автобус врезался в троллейбус и машины. Отмечается, что на одном участке произошло «как минимум 2-3 аварии». «Все две полосы заполонили машины, хотя здесь только 1 полоса для встречи», — подчеркнули рязанцы. На месте образовалась пробка. Информации о пострадавших нет.
