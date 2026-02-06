В Рязани полицейские раскрыли кражу 20 тысяч рублей из кошелька рязанки

Рязань
В Рязани полиция раскрыла кражу 20 тыс. рублей из кошелька 44-летней женщины. Прохожий увидел, как у мужчины выпал кошелек, попытался вернуть его, но тот скрылся. В кошельке были карты и документы, но не было денег, что показалось подозрительным, и прохожий сообщил в полицию. Правоохранители нашли владелицу, которая подтвердила потерю кошелька с более чем 20 тыс. рублей. Свидетели из магазина описали подозреваемого. В итоге задержали 24-летнего рязанца, который признался в краже. По статье 158 ч.2 УК РФ возбуждено уголовное дело с наказанием до 5 лет лишения свободы.

В Рязани полицейские раскрыли кражу 20 тысяч рублей из кошелька 44-летней рязанки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прохожий заметил, как у мужчины из кармана выпал кошелек, и, желая вернуть его владельцу, попытался догнать незнакомца, но тот скрылся. Подняв находку, мужчина обнаружил в нем банковские карты и личные документы, но наличных денег не было. Посчитав ситуацию странной, он обратился в полицию.

Оперативники установили личность владелицы и нашли её. Женщина подтвердила, что недавно потеряла кошелек с более чем 20 тысячами рублей. Полицейские опросили работников рядом стоящего магазина, которые видели мужчину, обронившего портмоне, и смогли описать его внешность.

В результате полиция задержала 24-летнего рязанца, который признался в краже. Следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.