В Рязани на нескольких улицах отключили воду 6 февраля
В Рязани в пятницу, 6 февраля, отключили холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
С 11:00 до 15:30 воды не будет по адресам:
- Новоселов 16, 16а;
- Советской Армии 11, 13, 15, 17, 17 корп.1;
- Тимакова 22 корп. 2.
С 09:30 до 16:00 — по адресам:
- Новоселов 35а, 33 Г, 37, 37 к 1;
- Новоселов д. 33 В (храм).