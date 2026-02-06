В Росфинмониторинге объяснили идею ограничить внесение денег через банкоматы

В Росфинмониторинге озвучили опасения по поводу использования банкоматов для внесения наличных средств, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов. Так ведомство прокомментировало предложение Минфина России установить лимит на пополнение счетов физическими лицами через банкоматы в размере одного миллиона рублей в месяц. По мнению специалистов Росфинмониторинга, введение такого лимита поможет снизить риски, связанные с отмыванием денег. Ведомство также подчеркнуло, что сотрудники кредитных организаций имеют право запрашивать документы, подтверждающие легальность происхождения средств, вносимых на счета или вклады, если у них возникнут сомнения.

