Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-11°
Сбт, 07
-7°
Вск, 08
-7°
ЦБ USD 76.55 -0.36 06/02
ЦБ EUR 90.29 -0.82 06/02
Нал. USD 76.66 / 76.90 06/02 14:25
Нал. EUR 91.40 / 91.90 06/02 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
43 минуты назад
109
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
832
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 395
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 516
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В РФ запустили сертификацию органической и веганской косметики
Новый механизм сертификации подтверждает экологические заявления о косметике. Он снижает гринвошинг и повышает доверие к экологически ответственной продукции. Исследования показывают, что более 40% косметических средств с этими утверждениями вводят потребителей в заблуждение.

В России началась сертификация органической, натуральной, веганской и вегетарианской косметики — Роскачество получило расширение аккредитации. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Новый механизм сертификации подтверждает экологические заявления о косметике. Он снижает гринвошинг и повышает доверие к экологически ответственной продукции. Исследования показывают, что более 40% косметических средств с этими утверждениями вводят потребителей в заблуждение.

Отмечается, что натуральная косметика содержит не менее 90% (смываемые) или 95% (несмываемые) натуральных ингредиентов. Органическая — не менее 10% сертифицированных органических компонентов и соответствует стандартам. Веганская косметика не содержит животных ингредиентов и не тестируется на животных. Вегетарианская продукция исключает тестирование на животных и перекрестное загрязнение.

Фото: ИИ.