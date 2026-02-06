В РФ запустили сертификацию органической и веганской косметики

В России началась сертификация органической, натуральной, веганской и вегетарианской косметики — Роскачество получило расширение аккредитации. Об этом сообщило издание «Коммерсант».
Новый механизм сертификации подтверждает экологические заявления о косметике. Он снижает гринвошинг и повышает доверие к экологически ответственной продукции. Исследования показывают, что более 40% косметических средств с этими утверждениями вводят потребителей в заблуждение.
Отмечается, что натуральная косметика содержит не менее 90% (смываемые) или 95% (несмываемые) натуральных ингредиентов. Органическая — не менее 10% сертифицированных органических компонентов и соответствует стандартам. Веганская косметика не содержит животных ингредиентов и не тестируется на животных. Вегетарианская продукция исключает тестирование на животных и перекрестное загрязнение.
Фото: ИИ.