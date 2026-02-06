В РФ социальные пенсии с апреля проиндексируют на 6,8%

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8% — это коснётся около 4,3 миллиона человек и улучшит их финансовое положение. Отмечается, что правительство ежегодно индексирует социальные пенсии, ориентируясь на рост прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Проект постановления об индексации на 2026 год опубликован для обсуждения.

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8% — это коснётся около 4,3 миллиона человек и улучшит их финансовое положение. Об этом сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Отмечается, что правительство ежегодно индексирует социальные пенсии, ориентируясь на рост прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Проект постановления об индексации на 2026 год опубликован для обсуждения.

«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн пенсионеров, из которых около 3,6 млн человек — получатели социальных пенсий и около 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения», — сказал Котяков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы министерства.

Также в министерстве уточнили, что социальные пенсии предназначены для тех, кто не накопил достаточного трудового стажа. Если они ниже прожиточного минимума, предусмотрена доплата до этого уровня.