Итоги года New
Публикации
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
43 минуты назад
109
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
832
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 395
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 516
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В РФ социальные пенсии с апреля проиндексируют на 6,8%
С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8% — это коснётся около 4,3 миллиона человек и улучшит их финансовое положение. Отмечается, что правительство ежегодно индексирует социальные пенсии, ориентируясь на рост прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Проект постановления об индексации на 2026 год опубликован для обсуждения.

«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн пенсионеров, из которых около 3,6 млн человек — получатели социальных пенсий и около 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения», — сказал Котяков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы министерства.

Также в министерстве уточнили, что социальные пенсии предназначены для тех, кто не накопил достаточного трудового стажа. Если они ниже прожиточного минимума, предусмотрена доплата до этого уровня.