В Пронске председатель ТСЖ понес наказание за нарушение правил содержания крыши
Госжилинспекция Рязанской области 28 января 2025 года рассмотрела дело об административном правонарушении, инициированном прокурором Пронского района. Установлено, что председатель правления ТСЖ «Юбилейная» нарушил правила содержания крыши многоквартирного дома № 1 «Б» по улице Юбилейная в рабочем поселке Пронск. В результате рассмотрения дела председателю товарищества назначено административное наказание в виде предупреждения. Отмечается, что такое наказание положено за впервые совершенное правонарушение, в соответствии статье 4.1.1 КоАП РФ.
