В Пронске председатель ТСЖ понес наказание за нарушение правил содержания крыши
