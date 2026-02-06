В ОП предложили ограничить число алкомаркетов в России
Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с инициативой ограничить количество магазинов, продающих алкоголь, в муниципальных районах страны. Об этом пишет РИА Новости. Он подчеркнул важность регулирования, чтобы избежать избыточного количества алкомаркетов в небольших населенных пунктах. Гриб отметил, что в некоторых малых городах и селах торговая инфраструктура зачастую ограничивается аптекой, несколькими алкомаркетами и продуктовыми магазинами. Он призвал местные власти к активному участию в согласовании числа торговых точек, реализующих алкоголь, чтобы создать более сбалансированную и разнообразную торговую среду.
