В Москве произошло покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева

На северо-западе Москвы произошло покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Инцидент случился 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе, когда неизвестное лицо несколько раз выстрелило в генерала и скрылось с места происшествия. По информации официального представителя СК РФ Светланы Петренко, пострадавший был госпитализирован в одну из городских больниц. В связи с произошедшим следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ («покушение на убийство»), а также частью 1 статьи 222 («незаконный оборот огнестрельного оружия»). На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению.