В Госдуме призвали создать в России реестр безопасных рехабов

«Нет такого ведомства, которое бы сказало, сколько у нас в России рехабов, где у нас помогают людям с разными типами зависимости. Поэтому мы предлагаем пойти по пути объединения таких рехабов, очистки рынка совместно с государством, прозрачных стандартов, реестра добросовестных рехабов, где были бы рабочие механизмы защиты прав человека», — сказал депутат. Даванков анонсировал создание веб-ресурса с информацией о центрах помощи людям с зависимостью и горячей линии для консультаций по лечению.

В России нужно создать реестр проверенных центров для лечения алкогольной и наркотической зависимости. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

