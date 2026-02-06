Сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани составила свыше 376 тысяч

Всего с начала года 135 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 376 300 рублей. Рязанцам напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.

Напомним, незаконная торговля может привести к штрафам: для граждан — от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей, а для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей. В случае повторного нарушения предусмотрены более строгие меры.

Рязанцам напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.