Суд приговорил рязанца к шести годам колонии за избиение знакомого

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор мужчине, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В феврале 2025 года 36-летний М., находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, вместе с знакомыми вступил в конфликт с П. Подсудимый ударил потерпевшего не менее 30 раз по голове и телу, что вызвало у П. психическое расстройство.

М. полностью признал вину и раскаялся. Суд учел тяжесть преступления и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Частично удовлетворив гражданский иск, суд обязал М. выплатить потерпевшему 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.