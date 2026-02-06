Суд обязал «Дирекцию дорог» компенсировать водителю ущерб от упавшего дерева

В Рязанской области суд постановил, что администрация Касимовского округа и «Дирекция дорог» должны выплатить материальный ущерб водителю, чей автомобиль пострадал от упавшего на дорогу дерева. Об этом сообщили в пресс-службе Областного суда.

Инцидент произошел в июне 2025 года, когда водитель наехал на дерево, которое находилось на проезжей части. Сотрудники ГАИ зафиксировали повреждения автомобиля. Водитель обратился к эксперту, который оценил стоимость ремонта в более чем 870 тысяч рублей.

Суд решил, что «Дирекция дорог» несет ответственность за содержание дороги и должна возместить ущерб. В итоге суд удовлетворил требования истца и обязал ответчиков выплатить почти миллион рублей, включая судебные расходы.

Отмечается, что решение уже вступило в силу.