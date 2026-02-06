Силы ПВО за ночь сбили 38 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, больше всего дронов сбили над Брянской областью — 26. Еще 10 беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области.
По одному БПЛА ликвидировали над Липецкой областью и над акваторией Черного моря.