Рязанцев пригласили на развлекательные мероприятия в «Марко Молл»

7 февраля на площадке торгово-развлекательного центра — вечеринка «Лабубу пати». В программе праздника: встреча с забавными пушистыми монстриками, название которых стало одним из самых популярных слов в России в 2025 году, творческое занятие, глиттер-бар, где каждый может украсить себя блестящими тату, много сладкой ваты и яркая дискотека с неоновыми шарами.

«Лабубу пати», 7 февраля, 14:30-16:00, площадка напротив магазинаBlack White. Участие — бесплатное. 0+.

«Аккорды чувств». 14 февраля в «Марко Молл» будет звучать живая музыка. Сделают вечер романтическим музыканты кавер‑группы Lava Band и финалист конкурса «Голос. Дети» Григорий Рудых. Этим вечером на импровизированной сцене «Марко Молл» музыканты исполнят для гостей любимые музыкальные композиции и новые аранжировки популярных хитов.

«Аккорды чувств», 14 февраля, 17:00-18:00,сцена у фудкорта «Марко Молл», вход — свободный. 0+.

В шорт-лист мест для семейных посещений стоит добавить и две познавательные выставки в «Марко Молл».

Интерактивная роботизированная выставка «Динозавры морских глубин». Посетителей ждет удивительное, яркое путешествие на миллионы лет назад, а аудиогид — известный телеведущий, ученый‑зоолог Николай Дроздов — станет проводником в уникальный мир доисторической эпохи планеты.

Вход № 2 (напротив магазина Zolla). Посещение платное. 0+.

Выставка автолегенд «Супер Тачки», необычные экспонаты которой будут интересны не только детям, но и взрослым.

Яркие кабриолеты и маслкары — малая часть экспозиции, которая представлена в «Марко Молл». Здесь можно почувствовать себя пилотом болида, приняв участие в VR‑гонках на радиоуправляемых машинах, а также сфотографироваться внутри салона и за рулем легендарных машин. Для самых маленьких в выставочном пространстве будет работать детская зона с батутом.

Выставка «Супер Тачки» будет работать в «Марко Молл» до 15 марта. Время работы: с 10:00 до 21:00. Посещение платное. Детям до 3 лет — вход бесплатный. 0+.