Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-11°
Сбт, 07
-7°
Вск, 08
-7°
ЦБ USD 76.55 -0.36 06/02
ЦБ EUR 90.29 -0.82 06/02
Нал. USD 76.66 / 76.90 06/02 14:25
Нал. EUR 91.40 / 91.90 06/02 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
42 минуты назад
108
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
832
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 394
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 515
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцев пригласили на развлекательные мероприятия в «Марко Молл»

7 февраля на площадке торгово-развлекательного центра — вечеринка «Лабубу пати». В программе праздника: встреча с забавными пушистыми монстриками, название которых стало одним из самых популярных слов в России в 2025 году, творческое занятие, глиттер-бар, где каждый может украсить себя блестящими тату, много сладкой ваты и яркая дискотека с неоновыми шарами.

«Лабубу пати», 7 февраля, 14:30-16:00, площадка напротив магазинаBlack White. Участие — бесплатное. 0+.

«Аккорды чувств». 14 февраля в «Марко Молл» будет звучать живая музыка. Сделают вечер романтическим музыканты кавер‑группы Lava Band и финалист конкурса «Голос. Дети» Григорий Рудых. Этим вечером на импровизированной сцене «Марко Молл» музыканты исполнят для гостей любимые музыкальные композиции и новые аранжировки популярных хитов.

«Аккорды чувств», 14 февраля, 17:00-18:00,сцена у фудкорта «Марко Молл», вход — свободный. 0+.

В шорт-лист мест для семейных посещений стоит добавить и две познавательные выставки в «Марко Молл».

Интерактивная роботизированная выставка «Динозавры морских глубин». Посетителей ждет удивительное, яркое путешествие на миллионы лет назад, а аудиогид — известный телеведущий, ученый‑зоолог Николай Дроздов — станет проводником в уникальный мир доисторической эпохи планеты.

Вход № 2 (напротив магазина Zolla). Посещение платное. 0+.

Выставка автолегенд «Супер Тачки», необычные экспонаты которой будут интересны не только детям, но и взрослым.

Яркие кабриолеты и маслкары — малая часть экспозиции, которая представлена в «Марко Молл». Здесь можно почувствовать себя пилотом болида, приняв участие в VR‑гонках на радиоуправляемых машинах, а также сфотографироваться внутри салона и за рулем легендарных машин. Для самых маленьких в выставочном пространстве будет работать детская зона с батутом.

Выставка «Супер Тачки» будет работать в «Марко Молл» до 15 марта. Время работы: с 10:00 до 21:00. Посещение платное. Детям до 3 лет — вход бесплатный. 0+.