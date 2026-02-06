Рязанку осудят за хранение наркотиков
По данным следствия, в ноябре 2025 года 20-летняя рязанка через интернет заказала для личного употребления наркотическое средство массой 1,11 грамма. Девушку заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд.
Рязанку осудят за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
