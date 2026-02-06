Рязанцы возмутились «дырявой» маршруткой

Рязанцы возмутились «дырявой» маршруткой № 32. Видео опубликовали под постами губернатора Павла Малкова. Комментатор рассказала, что вечером 5 февраля до остановки «Полетаевский рынок» автобус был «жутко переполнен и набит людьми». Тем не менее, у транспорта заметна дыра в полу.

«Вот скажите, как автобус в таком состоянии может выйти в рейс для перевозки людей? В салоне вонь, грохот, брызги от дороги… А если в эту дыру, в такой давке, попадет нога человека?» — задала вопрос рязанка.

На видео также можно увидеть госномер маршрутки: «У010РС».