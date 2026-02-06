Рязанцы отправили более 1,8 тысяч жалоб в Банк России в 2025 году

Рязанцы отправили более 1,8 тысячи жалоб в Банк России в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Чаще всего жители региона жаловались на работу банков: около половины обращений касались именно кредитных организаций.

Чаще всего жители региона жаловались на работу банков: около половины обращений касались именно кредитных организаций. При этом четверть жалоб была связана с мошенничеством — звонками злоумышленников, отказами в операциях и приостановкой дистанционного обслуживания.

Жалобы на микрофинансовые организации снизились почти на 8% и составили около 250, при этом реже стали поступать обращения о перерасчете задолженности и отказах в кредитных каникулах.

Рязанцы чаще указывали на недостоверную информацию в кредитной истории, которую рекомендуется проверять дважды в год и исправлять через кредитора или Бюро кредитных историй.