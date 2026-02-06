Рязанцев предупредили о фейковой рассылке о введении режима ЧС
По данным властей, с закрытых аккаунтов в СМИ и популярные паблики начали поступать поддельные документы. «В этот раз присылают подделку постановления губернатора о якобы объявлении ЧС. Это фейк!» — отметили в сообщении.
Рязанцев предупредили о фейковой рассылке о введении режима ЧС. Об этом сообщает региональная опергруппа.
По данным властей, с закрытых аккаунтов в СМИ и популярные паблики начали поступать поддельные документы.
«В этот раз присылают подделку постановления губернатора о якобы объявлении ЧС. Это фейк!» — отметили в сообщении.