Рязанца приговорили к пяти годам колонии общего режима за обман пенсионерок

В июне 2025 года мошенник, выдававший себя за курьера, обманул пять пожилых женщин и похитил у них 1,6 млн рублей. Его подельники звонили жертвам с подменных номеров, представляясь правоохранителями, и убеждали, что деньги пенсионерок идут на финансирование запрещённых организаций. Злоумышленники требовали передать средства для «сохранения» на «безопасном счёте». Курьер-обвиняемый признал вину, возместил каждой пострадавшей по 50 тысяч рублей, и суд удовлетворил требования о возврате незаконно полученных средств.

Суд в Рязани признал 22-летнего парня виновным в мошенничестве и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

