Рязанца осудят за кражу золотых украшений на 162 тысячи рублей и взлом квартиры
По данным следствия, потерпевшая обнаружила выломанное окно и пропажу ценностей. В поле зрения правоохранителей попал ранее судимый за квартирные кражи рецидивист, который провёл более десяти лет в тюрьме и после освобождения продолжал нарушать закон. В итоге его заключили под стражу и передали дело в Спасский районный суд.
44-летнего рязанца с криминальным прошлым осудят за кражу золотых украшений на сумму более 162 тысяч рублей и взлом квартиры в селе Огородниково. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
