Рязанца обвиняют в крушении вертолета за 121 млн рублей в Адыгее

Белореченский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Рязанской области. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности полетов, что по неосторожности привело к причинению крупного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Белореченский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Рязанской области. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности полетов, что по неосторожности привело к причинению крупного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2025 года пилотируя вертолет Bell-407 в районе поселка Учебное лесничество, мужчина неверно оценил место для посадки и расстояние до препятствий. Хвостовая часть вертолета столкнулась с опорой ЛЭП, после чего воздушное судно совершило жесткую посадку вне взлетно-посадочной полосы.

В результате вертолет стоимостью 121 млн рублей полностью разрушен. Дело передано в Майкопский районный суд для рассмотрения по существу.