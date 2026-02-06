Россияне стали чаще заказывать готовую еду
В последние годы россияне стали чаще заказывать готовую еду через службы доставки. По данным опросов, в 2025 году эта доля составила 46%, а годом ранее — 30%. Об этом сообщило издание «Коммерсант».
При этом покупатели реже кладут в корзину готовые блюда в гипермаркетах. Этот сегмент торговли переживает трудности, но гипермаркеты всё же расширяют её ассортимент, включая доставку через сторонние сервисы. Однако онлайн-продажи этого типа товаров растут быстрее из-за популярности быстрой доставки.