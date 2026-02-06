Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-11°
Сбт, 07
-7°
Вск, 08
-7°
ЦБ USD 76.55 -0.36 06/02
ЦБ EUR 90.29 -0.82 06/02
Нал. USD 76.66 / 76.90 06/02 14:25
Нал. EUR 91.40 / 91.90 06/02 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
41 минуту назад
107
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
831
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 394
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 515
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о мошеннической схеме с «кешбэком» за онлайн-покупки
Злоумышленники начали рассылать сообщения с предложением получить «кешбэк» за онлайн-покупки, заманивая потенциальные жертвы на фейковые сайты маркетплейсов. По информации ведомства, в феврале мошенники используют формулировки вроде: «Вы получили 15% кешбэка за покупки! Активируйте до…». Целью этих действий являются активные покупатели на маркетплейсах. Ссылки, которые они рассылают, ведут на сайты-клоны банков или маркетплейсов, где пользователи вводят свои логины, пароли и смс-коды. Эти данные попадают к мошенникам, что может привести к краже денег.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,

Злоумышленники начали рассылать сообщения с предложением получить «кешбэк» за онлайн-покупки, заманивая потенциальные жертвы на фейковые сайты маркетплейсов.

По информации ведомства, в феврале мошенники используют формулировки вроде: «Вы получили 15% кешбэка за покупки! Активируйте до…». Целью этих действий являются активные покупатели на маркетплейсах. Ссылки, которые они рассылают, ведут на сайты-клоны банков или маркетплейсов, где пользователи вводят свои логины, пароли и смс-коды. Эти данные попадают к мошенникам, что может привести к краже денег.

Полиция настоятельно рекомендует быть осторожными с сообщениями о «выгодных» акциях, особенно если они содержат слова «срочно», «последний шанс» или «только сегодня». В таких случаях лучше сразу удалить сообщение.