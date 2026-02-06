Россиян предупредили о мошеннической схеме с «кешбэком» за онлайн-покупки

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,

Злоумышленники начали рассылать сообщения с предложением получить «кешбэк» за онлайн-покупки, заманивая потенциальные жертвы на фейковые сайты маркетплейсов.

По информации ведомства, в феврале мошенники используют формулировки вроде: «Вы получили 15% кешбэка за покупки! Активируйте до…». Целью этих действий являются активные покупатели на маркетплейсах. Ссылки, которые они рассылают, ведут на сайты-клоны банков или маркетплейсов, где пользователи вводят свои логины, пароли и смс-коды. Эти данные попадают к мошенникам, что может привести к краже денег.

Полиция настоятельно рекомендует быть осторожными с сообщениями о «выгодных» акциях, особенно если они содержат слова «срочно», «последний шанс» или «только сегодня». В таких случаях лучше сразу удалить сообщение.