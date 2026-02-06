РФ приостановила выдачу паспортов в Абхазии
Работа пунктов выдачи российских паспортов в Абхазии приостановлена из-за сомнений абхазских парламентариев в их законности. По межгосударственному соглашению о двойном гражданстве эти пункты были открыты в апреле 2025 года, но российская сторона временно прекратила их деятельность. Оформление российских паспортов для граждан Абхазии теперь будет происходить только на территории РФ.
Посольство России приостановило выдачу внутренних паспортов и водительских удостоверений в Абхазии. Об этом сообщило издание «Вечерняя Москва».
