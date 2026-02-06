Региональная прокуратура взыскала с Минздрава 100 тысяч рублей за льготные лекарства для рязанки
Прокуратура Шацкого района помогла женщине компенсировать 100 тысяч рублей за льготные лекарства. В результате медицинского обследования Шацкая районная больница выписала пациентке рецепт на льготный препарат, которого не оказалось в регионе. Женщина купила лекарство за свой счет. Прокурор подал иск в суд и потребовал возместить расходы и компенсировать моральный вред. Суд удовлетворил иск и взыскал с регионального Минздрава более 100 тысяч рублей.
