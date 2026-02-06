Пьяный рязанец избил работника сельхозпредприятия, теперь ему грозит срок
В Сапожковском районе прокуратура направила в суд уголовное дело против 31-летнего рязанца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Известно, что в сентябре 2024 года обвиняемый, будучи пьяным, из-за личной неприязни нанес удары в голову работнику сельхозпредприятия. В результате у потерпевшего зафиксировали тяжкие телесные повреждения. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
