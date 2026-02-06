Прокуратура выявила нарушения в передаче лесных земель в Касимовском округе
Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения лесного законодательства, рассказала пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что в Касимовском районе есть земельные участки, принадлежащие частным лицам, которые включают более 110 га леса, принадлежащего Нижне-Окскому лесничеству.
Из-за незаконной передачи этих земель в частные руки при реорганизации бывших колхозов возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Прокурор подал в суд, чтобы признать недействительными сделки с этими землями и убрать их из государственного кадастра.
Касимовский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора. После того как решение вступит в силу, прокуратура будет следить за его исполнением.