Павел Малков установил дату Дня выпускников в Рязанской области на 2026 год
День выпускников школ в Рязанской области в 2026 году пройдет 27 июня. Соответствующее распоряжение губернатора официально опубликовали 5 февраля.
Документ определил единую дату для организованного чествования выпускников 11 (12) классов общеобразовательных организаций области.
Контроль за исполнением распоряжения возложили на заместителя председателя правительства региона по социальной сфере.