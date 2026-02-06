Мошенники начали рассылать фейковые предложения о семейной выплате
Мошенники рассылают сообщения с предложением оформить семейную налоговую выплату за небольшую комиссию. О схеме предупредила платформа «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости.
В объявлениях обещают вернуть 7% НДФЛ уже в феврале и просят оплатить «оформление». Аферисты ссылаются на реальный закон о выплате для семей с двумя и более детьми, который заработал с 1 января 2026 года.
При этом эксперты подчеркивают: подача заявлений в ФНС откроется только с 1 июня 2026 года. Все предложения оформить выплату раньше срока — обман. Налоговые выплаты оформляют только через официальные сервисы и без комиссий.